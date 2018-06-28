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Ираклий Кобахидзе встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном
28.06.2018 14:47
Председатель парламента встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США, Полом Райаном.
Разговор коснулся роли Парламентской ассамблеи Грузия-Молдова-Украина, и значения тесного сотрудничества ассамблеи с Конгрессом США.
Была подчеркнута необходимость трехстороннего парламентского формата в деле достижения общих целей. Пол Райан подтвердил поддержку председателей парламента Грузии, Украины, и Молдовы.
"Мы говорили как о двустороннем сотрудничестве, так и о перспективах сотрудничества каждой страны с США.
Говорили о важности поддержки Соединенных Штатов, как в отношении каждой страны, так и региона в целом" - заявил Ираклий Кобахидзе.
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