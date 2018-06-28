Объединение министерств сократит административные расходы на 100-120 миллионов лари - Зоидзе

28.06.2018 15:13 В результате объединения министерств, которое было осуществлено в декабре 2017 года, было сэкономлено около 100 миллионов лари, — об этом заявил председатель комитета по здравоохранению парламента Грузии Акакий Зоидзе.



Как утверждает Зоидзе, оппоненты вводят общественность в заблуждение, когда говорят, что административные расходы не сократились.



«В результате предыдущих изменений мы сэкономили около 100 миллионов с точки зрения административных расходов. Ожидается, что в результате новых изменений административные расходы на 2019-2020 годы уменьшатся на 100-120 млн лари», — сказал Акакий Зоидзе.



В результате прошлогодних изменений произошло объединение министерств культуры и спорта, сельского хозяйства и защиты окружающей среды, экономики и энергетики, был упразднен аппарат госминистра по европейской и евроатлантической интеграции.



Что касается запланированных на ближайшее время изменений в правительстве, то количество министерств будет сокращено с 14 до 11.

















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