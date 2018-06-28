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Сэкономленные на бюрократии средства пойдут на социальное направление - Киладзе
28.06.2018 15:29
По заявлению председателя комитета по защите прав человека Софо Киладзе, средства сэкономленные снижением бюрократических расходов будут потрачены на социальное направление.
Как отметила Киладзе, главная цель слияния министерств, снижение времени с момента принятия решения до его исполнения и получения гражданином блага.
По словам депутата, правительство приняло решение, чтобы сократить бюрократические расходы.
«Когда объем Внутреннего валового продукта вырастет, вместе с ним бюрократические расходы не должны возрасти. Сейчас бюрократические расходы составляют 4,5%, этот показатель в следующем году будет снижено до 3,9% и сэкономлено от 100 до 120 млн. лари, которые потратят на социальные проекты. особенный акцент мы сделаем на детей и нуждающиеся семьи», — заявила Киладзе.
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