Глава МИД Грузии знакомит дипломатов со «списком Татунашвили-Отхозория»

28.06.2018 16:01 Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани встречается с представителями аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса. Главная тема встречи – «список Татунашвили-Отхозория».



Встреча проходит в министерстве иностранных дел. По данным ведомства, министерство начинает активные действия для ознакомления международных партнеров со списком Татунашвили-Отхозория». Рассматривают, по каким принципам был укомплектован список, какие шаги нужно сделать со стороны международного содружества и другие вопросы в связи с этим.



По информации министерства иностранных дел, Грузия продолжит активно сотрудничать со всеми партнерами, чтобы в отношении тех лиц, которые совершили преступление на оккупированных территориях, были приняты соответствующие меры.



Проест постановления – о «списке Татунашвили-Отхозория» правительство Грузии утвердило 26 июня и направило парламенту. В список на данный момент внесены 33 лица. Ответственными за исполнение документа являются министерства юстиции и иностранных дел.















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