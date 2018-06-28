Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава МИД Грузии знакомит дипломатов со «списком Татунашвили-Отхозория»


28.06.2018   16:01
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани встречается с представителями аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса. Главная тема встречи – «список Татунашвили-Отхозория».

Встреча проходит в министерстве иностранных дел. По данным ведомства, министерство начинает активные действия для ознакомления международных партнеров со списком Татунашвили-Отхозория». Рассматривают, по каким принципам был укомплектован список, какие шаги нужно сделать со стороны международного содружества и другие вопросы в связи с этим.

По информации министерства иностранных дел, Грузия продолжит активно сотрудничать со всеми партнерами, чтобы в отношении тех лиц, которые совершили преступление на оккупированных территориях, были приняты соответствующие меры.

Проест постановления – о «списке Татунашвили-Отхозория» правительство Грузии утвердило 26 июня и направило парламенту. В список на данный момент внесены 33 лица. Ответственными за исполнение документа являются министерства юстиции и иностранных дел.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинские птицеводы недовольны инициативами премьер-министра
Компания «Альфа» стала безусловным лидером на рынке автострахования в Грузии
Стали известны вероятные кандидаты в министры финансов и экономики
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Уголовное дело не прекращается, если нет официального подтверждения смерти человека - Субари
Абхазы с русскими сорвали встречу в Гали
Бахтадзе: Мы вернемся туда, где нам надлежит быть
В Гали проходит очередная встреча в рамках механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
Стали известны фигуранты «списка Татунашвили — Отхозория»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
США поддерживают Грузию законодательными актами и оборонной техникой
Кобахидзе: Инициированный в конгрессе США двухпартийный законопроект в поддержку Грузии является значительнейшим историческим документом
Бахтадзе: Наше сердечное желание обязательно исполнится, мы вернемся туда, где нам надлежит быть
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна