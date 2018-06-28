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В Грузии нужно уравнять пенсионный возраст - депутат


28.06.2018   16:01
Председатель парламентского комитета по здравоохранению Акакий Зоидзе думает, что в Грузии нужно уравнять пенсионный возраст.

В разговоре с журналистами Зоидзе обратил внимание на реформу накопительной пенсии и отметил, что на данный момент дискуссия об уравнивании пенсионного возраста пока не ведется, но это вопрос будущего.

«Большинство стран меняет пенсионный возраст из-за стареющего населения, в том числе, увеличивает возраст. Мы это обсуждали, но мы не принимаем такого решения. Возможно, что случится уравнивание пенсионного возраста, но дискуссия по данному вопросу еще не началась. Желательно уравнять пенсионный возраст. Не обязательно, чтобы он был 65 лет, он может составлять и 63 года. Это тема обсуждения и это мое мнение складывается исходя из мировой тенденции пенсионного возраста. Мы хотим обеспечить наших пенсионеров достойной пенсией», — сказал депутат.

По словам Зоидзе. количество пенсионеров во всей Грузии вырастет с 17 до 25% и к 2030 — 2050 годам речь идет именно об этих цифрах.

По словам депутата, будет проведено серьезное обсуждение с правительством по вопросам индексирования, принятия коэффициента замещения или другого механизма.

Председатель комитета по здравоохранению уточняет, что речь идет о базовой пенсии, которая кроме накопительной пенсии будет растущей. По механизму роста будет проведена серьёзная дискуссия.






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