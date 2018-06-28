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После слияния министерств у некоторых из них будет новое название
28.06.2018 16:09
Законодательный пакет о структурных изменениях правительства будет представлен парламенту сегодня, — об этом журналистам заявила парламентский секретарь правительства Натия Микеладзе.
По ее словам, пакет законодательных поправок довольно объемный и в него входят 150 законопроектов.
Как пояснила Микеладзе, изменения будут зарегистрированы в парламенте сегодня. Обсуждения начнутся в ускоренном порядке со 2 июля.
«Кроме заявленных изменений, мы не должны ждать новых поправок. Что касается названий, министерство по исполнению наказаний объединится с министерством юстиции и название останется прежним – министерство юстиции.
Министерство по делам беженцев войдет в министерство здравоохранения и его названием будет – министерство по делам вынужденно перемещённых с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты», — заявила Микеладзе.
Вместе с тем, происходит слияние министерств образования, спорта и культуры. Объединенное ведомство будет называться министерством образования, спорта и культуры.
«Названия представлены в законопроекте так, однако пройдут обсуждения и не исключено дополнительное формирование названий министерств», — заявила парламентский секретарь правительства.
Согласно структурным изменениям, количество министерств уменьшается с 14 до 11. В структуре правительства останется 10 министерств и один аппарат государственного министра.
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