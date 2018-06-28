Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

После слияния министерств у некоторых из них будет новое название


28.06.2018   16:09
Законодательный пакет о структурных изменениях правительства будет представлен парламенту сегодня, — об этом журналистам заявила парламентский секретарь правительства Натия Микеладзе.

По ее словам, пакет законодательных поправок довольно объемный и в него входят 150 законопроектов.

Как пояснила Микеладзе, изменения будут зарегистрированы в парламенте сегодня. Обсуждения начнутся в ускоренном порядке со 2 июля.

«Кроме заявленных изменений, мы не должны ждать новых поправок. Что касается названий, министерство по исполнению наказаний объединится с министерством юстиции и название останется прежним – министерство юстиции.

Министерство по делам беженцев войдет в министерство здравоохранения и его названием будет – министерство по делам вынужденно перемещённых с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты», — заявила Микеладзе.

Вместе с тем, происходит слияние министерств образования, спорта и культуры. Объединенное ведомство будет называться министерством образования, спорта и культуры.

«Названия представлены в законопроекте так, однако пройдут обсуждения и не исключено дополнительное формирование названий министерств», — заявила парламентский секретарь правительства.

Согласно структурным изменениям, количество министерств уменьшается с 14 до 11. В структуре правительства останется 10 министерств и один аппарат государственного министра.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинские птицеводы недовольны инициативами премьер-министра
Компания «Альфа» стала безусловным лидером на рынке автострахования в Грузии
Стали известны вероятные кандидаты в министры финансов и экономики
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Уголовное дело не прекращается, если нет официального подтверждения смерти человека - Субари
Абхазы с русскими сорвали встречу в Гали
Бахтадзе: Мы вернемся туда, где нам надлежит быть
В Гали проходит очередная встреча в рамках механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
Стали известны фигуранты «списка Татунашвили — Отхозория»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
США поддерживают Грузию законодательными актами и оборонной техникой
Кобахидзе: Инициированный в конгрессе США двухпартийный законопроект в поддержку Грузии является значительнейшим историческим документом
Бахтадзе: Наше сердечное желание обязательно исполнится, мы вернемся туда, где нам надлежит быть
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна