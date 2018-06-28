МИД Грузии проинформировал европейских журналистов о внешнеполитических вопросах Грузии и положении в оккупированных регионах

28.06.2018 17:29 Министр иностранных дел Грузии Давид-Залкалиани встретился с представителями СМИ стран-членов Евросоюза. 14 европейских журналистов посетили Грузию в рамках проекта ЕС.



По информации МИД, Давид Залкалиани говорил о внешнеполитических вопросах Грузии, уделил внимание процессам европейской и евроатлантической интеграции, усилиям и ощутимым результатам Грузии на этом пути.



Речь шла и о стратегическом партнерстве с Соединенными Штатами Америки. Была отмечена важность беспрецедентной законодательной инициативы, представленной конгрессменами группы друзей Грузии в Палате представителей США.



«Это – акт в поддержку Грузии, который является еще одним подтверждением того, что отношения Грузии с США, главным стратегическим партнером переходят на существенно новый уровень. Это – действительно исторический акт, исходя из того, что законодательной поддержки в таком объеме и содержании у Грузии не было за всю историю 25-летней независимости. Этот акт охватывает все основные направления стратегического партнерства между Грузией и США», — заявил Давид Залкалиани.



На встрече министр проинформировал журналистов о положении в оккупированных регионах Грузии. По данным ведомства, он ознакомил гостей с инициативой правительства Грузии «Шаг к лучшему будущему», которая направлена на укрепление стабильности в регионе, чтобы оккупированные территории Грузии пользовались теми позитивными инициативами и благом, получаемыми Грузией на пути интеграции в ЕС.



В рамках визита в Грузию, представители европейских СМИ, встретились с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, представителями неправительственного сектора и журналистами. Цель медиа-тура – информирование представителей СМИ о сотрудничестве Евросоюза и стран Восточного партнерства.















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