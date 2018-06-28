С 2010 года впервые уменьшилось количество ДТП и пострадавших в них - Талаквадзе

28.06.2018 17:45 По словам лидера парламентского большинства Арчила Талаквадзе, в результате законодательных поправок, принятых в сфере безопасности дорожного движения в 2017 году, число дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 12.4%, а количество пострадавших – на 15%.



Как заявил Арчил Талаквадзе на пленарном заседании парламента, снижение произошло на фоне того, что в Грузии с 2011 по 2016 год на 33% выросло количество автомобилей.



«Безопасность дорожного движения – эта та тема, где и правительство и парламент заинтересованы в осуществлении реформ и улучшении безопасности. Хочу еще раз сказать коллегам, что в результате принятых нами в 2017 году законодательных поправок в сфере безопасности дорожного движения, на 12.4% уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий, а на 15% — количество пострадавших и это происходит на фоне того, что в Грузии с 2011 по 2016 год на 33% выросло количество автомобилей. Соответственно, количество автомобилей в год растет приблизительно на 8%. На фоне этой растущей тенденции с 2010 года впервые произошло так, что показатель автодорожных происшествий снизился. Это случилось после того, как мы утвердили поправки в связи с безопасностью дорожного движения», — заявил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.















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