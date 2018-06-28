Посол Турции подтверждает встречу диплкорпуса с Бидзиной Иванишвили

28.06.2018 17:47 Посол Турции в Грузии Фатма Серен Язган подтверждает, что представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Грузии, встретились с председателем партии «Грузинская мечта-демократическая Грузия» Бидзиной Иванишвили.



Посол Турции коротко прокомментировала вышеупомянутую встречу. Она подтвердила факт такой встречи, воздержавшись от других деталей.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

