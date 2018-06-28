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Посол Турции подтверждает встречу диплкорпуса с Бидзиной Иванишвили
28.06.2018 17:47
Посол Турции в Грузии Фатма Серен Язган подтверждает, что представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Грузии, встретились с председателем партии «Грузинская мечта-демократическая Грузия» Бидзиной Иванишвили.
Посол Турции коротко прокомментировала вышеупомянутую встречу. Она подтвердила факт такой встречи, воздержавшись от других деталей.
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