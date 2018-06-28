Грузия закрыла воздушное пространство для cирийских самолетов

28.06.2018 17:59 Грузия закрыла свое воздушное пространство для сирийских авиакомпаний. Этот шаг был сделан в ответ на признание Дамаском независимости оккупированных Россией грузинских территорий – Абхазии и Цхинвальского региона. Таким образом, правительство Грузии запретило двум сирийским авиакомпаниям летать в Россию и обратно через грузинское воздушное пространство. Мера оказалась довольно болезненной для сирийской стороны, поскольку значительно удлинила маршрут, сообщает "Радио Свобода".



Сразу после разрыва дипломатических отношений с Сирией в ответ на признание Дамаском независимости Абхазии и Цхинвалського региона власти Грузии сообщили Международной организации гражданской авиации, что Служба Авианавигации страны прекращает обслуживание двух сирийских авиакомпаний – Syrian Air и Cham Wings, по два раза в неделю выполнявших рейсы из Сирии в российские города через воздушное пространство Грузии. Уже неделю сирийские авиаперевозчики вынуждены летать через Каспийское море вдоль берега Азербайджана, что увеличило время полета между Москвой и Дамаском на 30 минут – до пяти часов.



Ранее расследование Рейтер обнаружило, что чартерными рейсами сирийской авиакомпании Cham Wings из Ростова-на-Дону в Дамаск через воздушное пространство Грузии летали бойцы частных военных компаний (ЧВК), которые сражаются на стороне сил Асада.

















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