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Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельскинки


28.06.2018   18:04
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 16 июля в столице Финляндии, сообщили в пресс-службе Кремля.

"В соответствии с достигнутой договоренностью 16 июля в Хельсинки состоится встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "в ходе переговоров имеется в виду обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня".

Как сообщалось, накануне в Москве Путин и помощник президента США Джон Болтон договорились о месте и дате встречи лидеров. Помощник президента РФ Юрий Ушаков после переговоров рассказал, что встреча Путина с Трампом начнется в середине назначенного дня с беседы тет-а-тет и продлится несколько часов, упор будет сделан на двусторонние отношения, Сирию и вопросы разоружения. В Кремле также не исключают, что президенты РФ и США по итогам встречи могут принять некое совместное заявление, касающееся двусторонних отношений и совместных действий на международной арене.

В преддверии российско-американского саммита могут встретиться главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Майк Помпео.






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