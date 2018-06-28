Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельскинки

28.06.2018 18:04 Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 16 июля в столице Финляндии, сообщили в пресс-службе Кремля.



"В соответствии с достигнутой договоренностью 16 июля в Хельсинки состоится встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа", - говорится в сообщении.



Отмечается, что "в ходе переговоров имеется в виду обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня".



Как сообщалось, накануне в Москве Путин и помощник президента США Джон Болтон договорились о месте и дате встречи лидеров. Помощник президента РФ Юрий Ушаков после переговоров рассказал, что встреча Путина с Трампом начнется в середине назначенного дня с беседы тет-а-тет и продлится несколько часов, упор будет сделан на двусторонние отношения, Сирию и вопросы разоружения. В Кремле также не исключают, что президенты РФ и США по итогам встречи могут принять некое совместное заявление, касающееся двусторонних отношений и совместных действий на международной арене.



В преддверии российско-американского саммита могут встретиться главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Майк Помпео.















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