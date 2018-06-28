Меркель одобрила стратегию НАТО по сдерживанию России

28.06.2018 18:05 Канцлер ФРГ Ангела Меркель в бундестаге выступила с одобрением стратегии НАТО в отношении России. Выступление было посвящено предстоящему 11–12 июля саммиту НАТО.



Меркель пояснила, что альянс хотел бы оставаться в хороших отношениях с Россией, но будет также продолжать политику сдерживания. В Берлине эту политику полностью одобряют.



"Я разделяю позицию генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что необходимо продолжать работу в рамках нашего двойного подхода к России. Мы должны укреплять наши возможности, но наше предложение о диалоге остается в силе", — заявила Меркель, которую цитирует РИА "Новости".



Также канцлер коснулась вопроса миграции, опровергнув утверждение об отсутствии в ЕС единого представления о решении проблемы.



"Многие говорят о том, что общеевропейского решения не будет, мы уже три года его ждем. Хочу взять это утверждение в качестве аргумента, чтобы заявить, что это неверно. Все в Европе едины. Речь идет о том, чтобы сократить нелегальную миграцию и бороться с нелегальными перевозчиками", — сказала Меркель.















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