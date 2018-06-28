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Деятельность Совета юстиции непрозрачная - отчет неправительственного сектора
28.06.2018 18:22
Деятельность Совета юстиции оценивается как непрозрачная - таково заключение гражданского сектора. Авторы отчета знакомят членов Высшего совета юстиции и судей с результатами годичного мониторинга.
В критическом отчете "Ассоциация молодых юристов" и "Международная прозрачность" говорят о пробелах третьей волны судебной системы. Организации думают, что реформа оказалась безрезультатной, поскольку в процессе отбора судей были существенные нарушения.
"Если в 2017 году этот отчет говорил о проблемах, которые были заметны в совете по отношению отличающегося мнения, сегодня, в 2018 году, уже говорят на уровне законопроектов, как судьи совета могут осуществить определенную превенцию в отношении иного мнения"- заявил председатель АМЮГ Сулхан Саладзе.
Судья, член Высшего совета юстиции Дмитрий Гвритишвили не согласен с третьим сектором, и заявляет, что деятельность совета совершенно прозрачная. Дмитрий Гвритишвили считает, что после парламента, прозрачность Совета юстиции полностью обеспечена.
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