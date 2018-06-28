Чиаберашвили: «Грузинской мечте» характерно искажать все хорошие идеи

28.06.2018 18:25 "Грузинской мечте" характерно искажать, и девальвировать все хорошие идеи, так происходит и в случае малого правительства – заявил журналистам член "Европейской Грузии" Зураб Чиаберашвили. По его мнению, просто говорить, что правительство не увеличит расходы, как сейчас говорят, означает неправильное понимание малого правительства.



По словам Чиаберашвили, очень много ведомств, которые следует сократить, и сокращением которых сегодня же можно увеличить социальные программы, и пенсию на 50 лари.



"Много ведомства следует сократить, но это означает, что "Грузинская мечта" должна обидеть свой партактив, которые у них заняты в ЮЛПП и НПЮЛ, должны обидеть компании, которые неэкономно увязаны за бюджетным расходом, и Мамука Бахтадзе это, разумеется, также не сможет сделать, как не смогли Квирикашвили и Гарибашвили. Поэтому говорить о том, что Мамука Бахтадзе сократит какие-нибудь расходы, абсурд, его правительство будет таким же безуспешным, как и все правительства "Грузинской мечты"- заявил Зураб Чиаберашвили.



В разговоре об объединении министерств Зураб Чиаберашвили отметил, что единственный вопрос, к которому правительство должно было отнестись с особой осторожностью, это вопрос беженцев, а в иных случаях, по его словам, можно произвести объединения, "но этому объединению необходима власть с правильным и эффективным управлением".

















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