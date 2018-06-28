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Во главе министерств должны быть не менеджеры, а политики - секретарь президента


28.06.2018   18:26
Концепция, которую представил новый премьер-министр, требует того, чтобы во главе министерств были не менеджеры, а политики, - об этом заявила парламентский секретарь президента Грузии Анна Нацвлишвили, говоря о структурных изменениях в правительстве страны.

«Мы увидели, что по целому ряду направлений произошло слияние, объединение министерств. Эта модель еще более требует того, чтобы во главе министерств были не менеджеры, а политики, у которых есть широкое видение, широкий ареал и навыки для того, чтобы эффективно руководить столькими сферами, а также отвечать на существующие в сферах вызовы. Так что, эта модель еще острее нуждается в том, чтобы министерствами руководили не технократы, не менеджеры, а лица с политическими видением, ответственностью и весом, те, кто поставят эти системы на верный путь», - заявила Анна Нацвлишвили.






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