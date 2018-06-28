Столтенберг: Диалог - это не слабость, а признак силы

28.06.2018 19:10 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует запланированную встречу президентов США и России.



«Я верю в диалог. Диалог не является признаком силы, а не слабости», — заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса.



Данное заявление Столтенберг сделал перед началом саммита ЕС.



По словам Столтенберга, поскольку Россия является крупнейшим соседом НАТО, альянс должен улучшить отношения с ней.



«Подход НАТО к России заключается в следующем — оборона и диалог», — подчеркнул Столтенберг.















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