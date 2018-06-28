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Столтенберг: Диалог - это не слабость, а признак силы


28.06.2018   19:10
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует запланированную встречу президентов США и России.

«Я верю в диалог. Диалог не является признаком силы, а не слабости», — заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса.

Данное заявление Столтенберг сделал перед началом саммита ЕС.

По словам Столтенберга, поскольку Россия является крупнейшим соседом НАТО, альянс должен улучшить отношения с ней.

«Подход НАТО к России заключается в следующем — оборона и диалог», — подчеркнул Столтенберг.






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