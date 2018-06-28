Грузия экстрадировала в Азербайджан подозреваемого в убийстве

28.06.2018 19:21 В Грузии задержан азербайджанец, зарезавший друга в Баку. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Сабаильского района.



Сотрудники Управления полиции Сабаильского района в результате проведенных мероприятий раскрыли убийство, совершенное в поселке Баил 28 февраля 2017 года.



Так, 27 июня этого года из Грузии в Баку был экстрадирован уроженец Нахчывана Нагиев Али Рафаил оглу, 1985 года рождения. Последний скрывался в соседней стране от следствия. Пока известно только то, что Нагиев подрался с другом и в результате зарезал его. Последний скончался на месте.



Расследование по факту ведет прокуратура Сабаильского района.















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