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Теймураз Шарашенидзе завершает миссию посла Грузии в Азербайджане
28.06.2018 19:26
Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел встречу с послом Грузии в Баку Теймуразом Шарашенидзе в связи с завершением его дипломатической миссии. Об этом говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.
В ходе встречи они обменялись мнениями по текущему состоянию двусторонних отношений, по достигнутым за последние годы успехам и перспективам сотрудничества. Мамедъяров и Шарашенидзе отметили, что оба государства традиционно демонстрируют солидарность по многим вопросам повестки дня и успешно реализуют важные проекты, служащие развитию региона.
Шарашенидзе заявил, что за годы своей дипломатической деятельности прикладывал усилия для дальнейшего продвижения двусторонних отношений, а также поблагодарил правительство Азербайджана за поддержку инициатив в этом направлении. Дипломат признался, что очень любит Азербайджан и покидает страну с самыми приятными и искренними впечатлениями.
В свою очередь, Мамедъяров отметил вклад грузинского посла в развитие отношений стратегического характера между двумя государствами, поблагодарил его и пожелал успехов в будущей деятельности.
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