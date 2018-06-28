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Грузия будет представлена на саммите Франкофонии в Ереване на высоком уровне


28.06.2018   19:32
Посол Армении в Грузии Рубен Садоян 28 июня провел встречу с новоназначенным министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, поздравив его со вступлением в должность министра иностранных дел Грузии, посол Армении пожелал Давиду Залкалиани успехов и выразил надежду, что в период его пребывания на данной должности армяно-грузинские дружеские отношения продолжат углубляться.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов повестки дня двусторонних отношений, взаимные визиты высокого уровня, двусторонние торгово-экономические отношения, туризм и др.

Посол Садоян коснулся темы Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС и тех возможностей, которые предоставляет данное Соглашение. Министр Залкалиани отметил, что принимая во внимание накопленный грузинской сторон опыт в данном направлении, дружественная Армения всегда может рассчитывать на поддержку Грузии.

Рубен Садоян ознакомил Давида Залкалиани с деталями предстоящего в этом году в Ереване саммита международной организации Франкофонии, в ответ министр отметил, что на этом масштабном мероприятии Грузия будет представлена на высоком уровне.

Собеседники обменялись мнениями о работе армяно-грузинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, обговорив те шаги, которые дадут возможность в ближайшем будущем организовать заседание комиссии.

Посол Садоян также коснулся вопросов, связанных с въездом на территорию Грузии сирийских армян, являющихся гражданами Армении.

Давид Залкалиани с удовлетворением отметил факт роста числа прибывающих в Грузию туристов и визитеров из Армении.






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