Посол Армении и глава МИД Грузии обсудили проблемы сирийских беженцев

28.06.2018 19:39 Армения может всегда рассчитывать на содействие Грузии. Об этом заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани на встрече с послом Армении Рубеном Садояном.



Как сообщает пресс-служба МИД, посол Садоян, поздравив министра с назначением, пожелал ему удачи и выразил надежду на то, что в период его деятельности армяно-грузинские отношения еще более углубятся. Стороны обсудили широкий круг вопросов повестки сотрудничества, коснулись визитов на высоком уровне, двусторонних торгово-экономических отношений, туризма.



Посол Садоян проинформировал о возможностях, создаваемых Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС. По словам министра Залкалиани, учитывая имеющийся опыт Грузии, Армения всегда может на него рассчитывать. Посол проинформировал о проведении саммита Франкофонии осенью в Ереване, на что был получен ответ, что Грузия на этом крупном мероприятии будет представлена на высоком уровне.



Стороны обменялись мнениями о работе межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Посол также отметил проблемы, с которыми сталкиваются приехавшие из Сирии и ставшие гражданами Армении лица при въезде в Грузию. Как подчеркнул посол, эти граждане являются полноправными гражданами Армении и не должны иметь проблем при въезде в братскую Грузию.



Было также отмечено, что за последний год зафиксирован рост потока туристов.















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