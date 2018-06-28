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Члены и сотрудники аппарата Совета юстиции в 2017 году получили 2 255 219 лари
28.06.2018 19:51
В результате исследования, проведенного "Международной прозрачностью - Грузия" и АМЮГ, возмещение труда членов Совета юстиции и аппарата, полученное в 2017 году, составило 2 255 219 лари.
НПО отметили, что из информации, запрошенной из совета, выясняется, что в течение 2017 года не судьи члены совета ежемесячно получали зарплату в 5 000 лари, вдобавок к чему четыре раза премии по 5 000 лари в год.
Что касается судей-членов, помимо зарплаты за исполнение судебной деятельности, они ежемесячно получали из Высшего совета юстиции надбавку в 700 лари. По заявлению авторов отчета, судьи-члены совета пользуются значительными льготами в ходе электронного распределения дел, и соответственно, рассматриваю гораздо меньшее количество дел по сравнению с коллегами судьями.
По данным, представленным в исследовании, в 2017 году члены Высшего совета юстиции не получали должностной оклад и премию, а надбавка составила 75 190 лари. В то же время должностной оклад членов не судей в 2017 году суммарно составил 346 667 лари, премия составила 115 000 лари, а надбавку члены не судьи не получали.
Аппарату Высшего совета юстиции в виде должностного оклада в 2017 году выдали 1 156 697 лари, количество выданной премии – 561 665 лари, надбавку членам аппарата в минувшем году не выдавали.
В исследовании сказано, что информация о квартальном количестве зарплаты, надбавки, и премий, суммарно выданном на должностных лиц совета и других сотрудников, опубликована на веб-странице совета, но в опубликованной информации практически не видно количества премий и надбавок, полученных членами совета и сотрудниками аппарата.
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