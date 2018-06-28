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Глава МИД Грузии встретился с представителями аккредитованного дипломатического корпус


28.06.2018   20:41
По информации министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, целью встречи с представителями аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса является информирование о «списке Отхозория-Татунашвили».

По информации Давида Залкалиани, послам детально разъяснили те критерии, на основании которых был сформирован список.

«Я детально разъяснил им и то, что предусматривает резолюция парламента Грузии и постановление правительства Грузии. Какие шаги должна сделать Грузия вместе с международным содружеством.
Также был разговор о том, что в этом направлении уже есть определенные шаги. В частности, я еще раз напомнил им о резолюции Европарламента, в которой четко говорится, что ЕС и страны-члены ЕС должны принять соответствующие санкции в отношении лиц, имеющих отношение к этому списку.

Также я позитивно оценил законодательную инициативу Палаты представителей США. Естественно, у всех стран есть свой индивидуальный подход, все будут действовать в рамках своего законодательства.
Министерство иностранных дел будет интенсивно работать со всеми странами-партнерами, чтобы в отношении лиц, совершивших преступление на оккупированных территориях, были задействованы ограничения и встал соответствующий результат», — заявил Давид Залкалиани.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани встретился с представителями аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса.

Проест постановления – о «списке Татунашвили-Отхозория» правительство Грузии утвердило 26 июня и направило парламенту. В список на данный момент внесены 33 лица. Ответственными за исполнение документа являются министерства юстиции и иностранных дел.






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