Председатель Парламента Грузии и американские законодатели обсудили Соглашение о свободной торговле

28.06.2018 22:03 Председатель Парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, который 26-28 июня посещает США, встретился с американскими конгрессменами и сенаторами, с которыми наряду с другими вопросами обсудил также и возможность подписания Соглашения о свободной торговле между двумя странами.



Глава Парламента Грузии вместе со своими литовским, молдовским, польским и украинским коллегами вчера встретился со спикером Палаты представителей Полом Райаном, с которым обсудил вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества и значение поддержки со стороны США в отношении пяти стран.



27 июня Кобахидзе встретился с Питером Роскамом и Дэвидом Прайсом, авторами того двухпартийного письма, который призывает торгового представителя США начать с Грузией переговоры по Соглашению о свободной торговле.



«В дополнение к потенциальной экономической пользе, которую американские рабочие и бизнес-компании получат от торгового соглашения, углубленная экономическая интеграция между нашими двумя странами еще более расширит заинтересованность США в отношении мира, стабильности и экономического развития в регионе», — говорится в письме, под которым поставили свои подписи 28 американских законодателей.



В комментарии после встречи конгрессмен Роскам отметил, что Соглашение о свободной торговле повлечет усиление экономических обменов между Грузией и США и «более сильные политические и стратегические связи».



В рамках визита Кобахидзе встретился с сенаторами Кори Гарднером и Роном Джонсоном, а также конгрессменами Тедом По и Джеральдом Коннолли, которые недавно представили двухпартийную резолюцию в поддержку Грузии, которая подтверждает поддержку суверенитета Грузии со стороны США и осуждает «насильственный и незаконный захват» Россией Абхазии и Цхинвальского региона.



Председатель Парламента Грузии выступил с речью на мероприятии, которое было организовано Советом по внешней политике США, где он говорил об обстановке с точки зрения безопасности и положения прав человека в оккупированной Абхазии и т.н. Южной Осетии, и также затронул общие цели и вызовы пяти стран — Грузии, Литвы, Молдовы, Польши и Украины.



28 июня, Кобахидзе вместе с молдавским и украинским коллегами примет участие в мероприятии, организованном Атлантическим Советом, а также встретился с помощником государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Уесом Митчелом.



Обеспокоенность по поводу сферы торговли между США и Грузией



За несколько дней до опубликования письма конгрессменов о торговле между двумя странами, конгрессмен Пит Сешенс выразил обеспокоенность в связи с положением в двусторонних торговых отношениях и отметил, что власти Грузии предпринимают «ряд агрессивных и неблаговидных действий в отношении действующих в Грузии американских компаний».



«За последний год я получил информацию о ненадлежащем обращении и притеснении американских и европейских компаний», — заявил Сешенс и добавил, что «также распространялась информация и благоприятном подходе к российским, иранским и китайским компаниям». «Проще говоря, это предупредительный сигнал, к которому мы должны относиться очень серьезно», — заявил он.



Конгрессмен призвал власти Грузии подтвердить свою приверженность к общим принципам справедливой и демократичной рыночной экономике и крайне важному трансатлантическому стратегическому партнерству.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

