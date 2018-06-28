Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Оханашвили: До встречи Трампа - Путина, Ираклий Кобахидзе проводит в США встречи на высшем уровне


28.06.2018   22:30
До запланированной встречи Трампа — Путина, Ираклий Кобахидзе проводит встречи на высшем уровне в США до саммита НАТО в Брюсселе, — заявил член парламентского большинства Анри Оханашвили.

Как заявил Оханашвили, Ираклий Кобахидзе встречается с американскими конгрессменами, что очень важно с точки зрения внешней политики страны до саммита.

«Мы еще раз получили подчеркнутые послания США в отношении Грузии с точки зрения верности, поддержке независимости и территориальной целостности нашей страны. До саммита НАТО в июле наше государство и грузинская общественность получили четкое послание от США о том, что Грузия должна стать членом НАТО. Представленный в Конгрессе США двухпартийный законопроект (Georgia Support Act) о поддержке Грузии — явное тому подтверждение, который представляет собой наиболее важный исторический документ и дает основу для новой фазы тесных грузино-американских отношений », — заявил Анри Оханашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинские птицеводы недовольны инициативами премьер-министра
Компания «Альфа» стала безусловным лидером на рынке автострахования в Грузии
Стали известны вероятные кандидаты в министры финансов и экономики
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Уголовное дело не прекращается, если нет официального подтверждения смерти человека - Субари
Абхазы с русскими сорвали встречу в Гали
Бахтадзе: Мы вернемся туда, где нам надлежит быть
В Гали проходит очередная встреча в рамках механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
Стали известны фигуранты «списка Татунашвили — Отхозория»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
США поддерживают Грузию законодательными актами и оборонной техникой
Кобахидзе: Инициированный в конгрессе США двухпартийный законопроект в поддержку Грузии является значительнейшим историческим документом
Бахтадзе: Наше сердечное желание обязательно исполнится, мы вернемся туда, где нам надлежит быть
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна