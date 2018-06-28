Оханашвили: До встречи Трампа - Путина, Ираклий Кобахидзе проводит в США встречи на высшем уровне

28.06.2018 22:30 До запланированной встречи Трампа — Путина, Ираклий Кобахидзе проводит встречи на высшем уровне в США до саммита НАТО в Брюсселе, — заявил член парламентского большинства Анри Оханашвили.



Как заявил Оханашвили, Ираклий Кобахидзе встречается с американскими конгрессменами, что очень важно с точки зрения внешней политики страны до саммита.



«Мы еще раз получили подчеркнутые послания США в отношении Грузии с точки зрения верности, поддержке независимости и территориальной целостности нашей страны. До саммита НАТО в июле наше государство и грузинская общественность получили четкое послание от США о том, что Грузия должна стать членом НАТО. Представленный в Конгрессе США двухпартийный законопроект (Georgia Support Act) о поддержке Грузии — явное тому подтверждение, который представляет собой наиболее важный исторический документ и дает основу для новой фазы тесных грузино-американских отношений », — заявил Анри Оханашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

