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Оханашвили: До встречи Трампа - Путина, Ираклий Кобахидзе проводит в США встречи на высшем уровне
28.06.2018 22:30
До запланированной встречи Трампа — Путина, Ираклий Кобахидзе проводит встречи на высшем уровне в США до саммита НАТО в Брюсселе, — заявил член парламентского большинства Анри Оханашвили.
Как заявил Оханашвили, Ираклий Кобахидзе встречается с американскими конгрессменами, что очень важно с точки зрения внешней политики страны до саммита.
«Мы еще раз получили подчеркнутые послания США в отношении Грузии с точки зрения верности, поддержке независимости и территориальной целостности нашей страны. До саммита НАТО в июле наше государство и грузинская общественность получили четкое послание от США о том, что Грузия должна стать членом НАТО. Представленный в Конгрессе США двухпартийный законопроект (Georgia Support Act) о поддержке Грузии — явное тому подтверждение, который представляет собой наиболее важный исторический документ и дает основу для новой фазы тесных грузино-американских отношений », — заявил Анри Оханашвили.
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