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Столтенберг ожидает на июльском саммите НАТО прогресса в отношении Грузии


29.06.2018   11:02
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что на саммите НАТО в июле будет отмечен прогресс Грузии на пути в альянс, и заявляет, что будет выражена готовность продолжать оказывать поддержку этой стране.

«Я ожидаю, что лидеры, которые соберутся в июле на саммите НАТО, отметят прогресс, который осуществляет Грузия и ясно выразят намерение продолжать политическую и практическую поддержку Грузии», - заявил Столтенберг, который прибыл на саммит Евросоюза в Брюсселе для обсуждения совместных оборонных проектов.







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