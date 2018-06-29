Столтенберг ожидает на июльском саммите НАТО прогресса в отношении Грузии

29.06.2018 11:02 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что на саммите НАТО в июле будет отмечен прогресс Грузии на пути в альянс, и заявляет, что будет выражена готовность продолжать оказывать поддержку этой стране.



«Я ожидаю, что лидеры, которые соберутся в июле на саммите НАТО, отметят прогресс, который осуществляет Грузия и ясно выразят намерение продолжать политическую и практическую поддержку Грузии», - заявил Столтенберг, который прибыл на саммит Евросоюза в Брюсселе для обсуждения совместных оборонных проектов.

















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