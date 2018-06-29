Саакашвили не намерен баллотироваться в президенты Грузии и Украины

29.06.2018 11:33



Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии заявил в эксклюзивном интервью RTVI, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в обеих странах, однако высказал надежду на то, что и Украина, и Грузия вскоре «стряхнут с себя власть олигархов».



В телефонном разговоре в прямом эфире RTVI Михеил Саакашвили прокомментировал новость последнего дня: Тбилисский городской суд приговорил его заочно к шести годам тюрьмы за организацию нападения на бывшего парламентария Валерия Гелашвили.



Как рассказал Саакашвили, который, по его словам, сейчас находится в Нидерландах и путешествует по всей Европе, этот приговор — результат «животного страха», который испытывает перед ним бывший премьер-министр Грузии, самый богатый человек в республике Бидзина Иванишвили. Иванишвили спровоцировал вынесение несправедливого, по словам Саакашвили приговора, «потому что... четко знает, что стоит мне ступить ногой на тбилисскую землю, как его режим падет в течение нескольких дней...»



Еще Саакашвили обвинил российского президента Владимира Путина в том, что тот дал «четкое задание» осудить его в Грузии. Он назвал дело против себя «смехотворным», добавив, что в первую очередь об этом говорит, что главным свидетелем обвинения стала Нино Бурджанадзе, бывшая и.о. президента Грузии. По словам Саакашвили, Бурджанадзе — политик «очень низкой социальной ответственности, которая неоднократно встречалась с Путиным после войны... Это человек, который берет напрямую деньги от Путина и не скрывает этого...», — сказал бывший президент Грузии.



Саакашвили объяснил, что ненависть российского президента Владимира Путина к нему объясняется тем, что «мы [Саакашвили и его соратники] показали не только в Грузии, но и в Украине, что есть альтернатива системе олигархата, есть альтернатива системе коррупции, на которой держится его [Путина] власть. Есть альтернатива системе лжи, олигархата, на которой держится его власть», — сказал Саакашвили.



При этом он добавил, что несмотря на все приговоры в его отношении, он собирается вернуться в Грузию. Возможно, это произойдет уже осенью 2018 года, после президентских выборов, которые Иванишвили, по мнению Саакашвили, проиграет.



«Я никакого отношения не имею ни к убийству, ни к избиению. Я имею отношение к убийству или избиению такое же, как к убийству Кеннеди или к удару топором по голове Троцкого», — еще раз подчеркнул в беседе с RTVI Саакашвили.



Он добавил, что Грузии нужна смена власти через президентские выборы, либо через досрочные парламентские выборы. «И я уверен, что у Грузии достаточно сил, в том числе и молодежи, в том числе на уровне гражданского общества», чтобы это сделать, заявил Саакашвили. Он еще раз повторил, что не собирается баллотироваться ни в президенты Грузии, ни в президенты Украины, и высказал уверенность в том, что обе эти страны вскоре скинут с себя «власть олигархов».















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