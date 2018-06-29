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Бахтадзе представит новую инициативу в связи со служебными автомобилями


29.06.2018   12:08
Премьер-министр Грузии заявляет, что представит новую инициативу в связи с т.н. персональными автомобилями на следующем заседании правительства.

Об этом Мамука Бахтадзе заявил на пресс-конференции сегодня.

«На следующем заседании правительства я представлю новую инициативу, которая касается не только «джипов». Это касается автопарка в целом, особенно т.н. персональных машин. Естественно, та ситуация, которая есть с этой точки зрения в некоторых государственных организациях, является, я бы сказал, категорически неприемлемой. Исходя из этого, у нас будет новая инициатива, которая уже разработана и мы представим ее на следующем заседании правительства», — заявил Мамука Бахтадзе.






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