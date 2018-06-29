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Бахтадзе: От США мы получаем беспрецедентную поддержку по всем направлениям
29.06.2018 12:13
В Конгрессе СЩА был инициирован действительно исторический акт в поддержку, — об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
По его словам, это — первый случай, когда в Конгрессе регистрируется законодательный акт с подобным содержанием и нагрузкой.
«Со стороны нашего стратегического партнера США мы получаем беспрецедентную поддержку по всем направлениям. В том числе и в Конгрессе, где у Грузии есть твердая двухпартийная поддержка. Представление данного законопроекта является мощным инструментом, чтобы связанные с Грузией вопросы, как в контексте двухсторонней, так и региональной безопасности, заняли еще более значительное место в политический повестке дня США. Еще раз хочу поблагодарить наших американских друзей за эту поддержку», — заявил Мамука Бахтадзе.
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