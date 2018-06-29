Саакашвили прокомментировал решение грузинского суда по делу об избиении депутата Гелашвили

29.06.2018 12:20 Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили отзывается на решение городского суда Тбилиси. Он назвал приговор политическим маскарадом.



"Я точно так же связан с избиением Гелашвили, как с убийством Кеннеди и Троцкого, и расправой с Калигулой. Невозможно назвать этот процесс правовым. Это так же связано с правосудием, как я с последующим исследованием Марса. Это обычная клоунада, у которой нет ничего общего с правосудием вообще в Грузии. Вспомните дело костюмов, вспомните постыдное дело президентского помилования, над которым все смеялись, и сейчас мое осуждение и приговор к 6 годам на основании показания Бурджанадзе, единственное в этом то, что Иванишвили хочет, чтобы я не возвращался в Грузию. Он сделает все, чтобы я, как создатель грузинского современного государства, не мог приехать в Грузию"- заявил Саакашвили.



По его же словам, главным свидетелем дела Валерия Гелашвили была Нино Бурджанадзе.



"Главным свидетелем была Нино Бурджанадзе, конкретная марионетка Путина в Грузии. Она дала эти показания после визитов к Путину, больше всех на постсоветском пространстве, и, наверное, по всему миру, Путина раздражаю я, это есть во многих его выступлениях, в том числе даже несколько дней назад. Иванишвили в Грузии с одной стороны исполняет заказ Путина, о котором Путин публично заявил, и с другой стороны старается продлить грабеж грузинского народа"- заявил Михеил Саакашвили.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

