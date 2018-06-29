Грузия полностью удовлетворяет минимальный стандарт искоренения трэфикинга - Госдеп США

29.06.2018 12:21 Правительство Грузии полностью удовлетворяет минимальный стандарт искоренения трафикинга, — об этом говорится в ежегодной отчете Госдепартамента США. Как заявляют авторы документа, в период отчета, правительство Грузии осуществило серьезные и устойчивые усилия.



«Грузия остается в первой корзине, так как правительство Грузии осуществило серьезные и устойчивые усилия путем усовершенствования инструкций для идентификации жертв, отношения к жертвам и скрининга на таможенно-пропускных пунктах. В отчетный период правительство выявило больше жертв трафикинга и предложило широкие программы по заботе о них. В течение 2017 года, правительство Грузии выделило гранты для неправительственных организаций, что послужило организации активностей по повышению сознательности о трафикинге в 10 городах», — отмечается в документе.















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