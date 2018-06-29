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Кобахидзе: США очень внимательно следят за процессами в регионе


29.06.2018   12:37
В Соединенных Штатах Америки имеется очень большая поддержка в отношении Грузии и я уверен, что эта поддержка обязательно укрепится, — об этом в Вашингтоне заявил председатель парламента Грузии.

Ираклий Кобахидзе подвел итоги визита в США в рамках трехстороннего межпарламентского сотрудничества (Грузия-Молдова-Украина). По его словам, США остаются активными сторонниками этих трех стран.

«У нас был очень интересный, многосторонний визит в Соединенные Штаты вместе с нашими коллегами, вместе со спикерами восточноевропейских парламентов. У нас были интересные встречи со спикером Палаты представителей, Полом Райаном, а также с конгрессменами. Мы также встретились с Уэссом Митчеллом, в Государственном департаменте. Мы говорили о вызовах, стоящих перед нашими странами, в частности, перед Грузией и выразили надежду, что Соединенные Штаты Америки останутся очень активным сторонником наших стран, и мы уверены в этом. Был очень хороший настрой, который мы видели в конгрессменах, в наших американских друзьях. Есть очень большая поддержка в отношении Грузии и я уверен, что эта поддержка укрепится», — заявил Ираклий Кобахидзе.

Председатель парламента коснулся и письма, инициированного конгрессменами, в котором члены Конгресса призывают торгового представителя США оформить соглашение о свободной торговле с Грузией.

По его словам, подписи по инициативе будут собраны в кратчайшие сроки, что дает надежду на то, что переговоры в связи с оформлением соглашения о свободной торговле войдут в активную фазу в ближайшее время.

«Американские конгрессмены направили соответствующее письмо соответствующему торговому представителю США. Это обращение подписывают примерно 30 конгрессменов. В кратчайшие сроки были собраны 30 подписей по этой инициативе, что дает нам надежду на то, что в ближайшем будущем переговоры о подписании соглашения о свободной торговле уже войдут в активную фазу, и я не уверен, что этот процесс будет завершен довольно успешно. Подписание этого соглашения имеет большое политическое значение, а также большое экономическое значение для нашей страны», — заявил Ираклий Кобахидзе.

В разговоре с журналистами председатель парламента Грузии уделил внимание резолюции, которая сегодня представлена в Палате представителей США, и ее важности.

«Для нас очень важно, что отдельно выделены в этой резолюции Грузия, Украина и Молдова. Вызовы, которые есть у нашей страны и особая поддержка с этой точки зрения в отношении наших стран Ираклий Кобахидзе – США очень внимательно следят за процессами, которые разворачиваются в регионе и являются очень крепким партнером наших стран. У нас есть общие вызовы. Эти вызовы связаны с территориальной целостностью и поддержка территориальной целостности со стороны США очень важна. Эта резолюция еще раз демонстрирует это», — заявил Ираклий Кобахидзе.






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