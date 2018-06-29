Стала известна еще одна деталь, скрытая в декларации премьер-министра Мамуки Бахтадзе

29.06.2018 12:45 Премьер-министр, заполняя декларацию, пропустил непредпринимательское юридическое лицо "Медицинская бизнес консалтинг группа", основанную им вместе с двумя другими лицами 12 лет назад в 2006 году, членом правления которой он являлся.



В выписке из реестра сказано, что целью этой неправительственной организации было содействие развитию медицинского менеджмента на Южном Кавказе, развитие медицинского бизнеса, и содействие реформам в медицине.



Очевидно, неправительственный сектор не оказался интересным для Бахтадзе, поскольку не фиксируются никакие последующие активности кроме регистрации, и основатели продолжили деятельность в разных направлениях. А неправительственная организация осталась зарегистрированной, и очевидно, все три основателя забыли об ее существовании. Однако если для остальных двух членов правления забывчивость обычное дело, по правилам это так не должно быть для чиновников высшего уровня, министров, и тем более, премьер-министр не должен забывать такие формальности, как внести в декларацию НПО, основанную даже 12 лет назад.



Разумеется, с правовой точки зрения это не представляет проблему. Все понимают, что у невнесения реально несуществующей, неприбыльной, и некоммерческой организации в декларацию не может быть никакого мотива, но когда существует оппозиция, она использует все средства для критики, или для шоу!



В скором будущем Бахтадзе вновь придет в парламент с новым кабинетом министров. Станет ли этот случай основанием для новых инспираций оппонентов, и очередных нападок, или главной линией сценария Ники Мелия, пока не известно. Однако, исходя из того, что мы видели на предыдущем утверждении правительства, не исключено, что вопрос, почему Бахтадзе не внес в декларацию несуществующую неправительственную организацию, станет причиной спора.



Что касается амбиций развития медицинской сферы и реформ 13 летней давности, Бахтадзе может осуществить их и сегодня, причем не как основатель НПО, а как премьер-министр страны.

















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