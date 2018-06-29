Иванишвили провел тайную встречу с аккредитованными в Грузии дипломатами

29.06.2018 13:03 Засекреченная встреча Бидзины Иванишвили в неформальной обстановке - председатель партии "Грузинская мечта" встретился с дипломатическим корпусом в гостинице "Винотел" на следующий же день после утверждения Мамуки Бахтадзе премьер-министром.



По рассказу надежного источника "Курьеру", на засекреченной для СМИ встрече Бидзина Иванишвили объяснил послам причины ухода Георгия Квирикашвили, и утверждения нового премьера.



Послы сегодня сами подтвердили "Курьеру", что встретились с Бидзиной Иванишвили в неформальной обстановке, и говорили о текущих политических процессах. На встрече бывшего премьера с дипломатическим корпусом не присутствовали ни министр иностранных дел, ни новый премьер-министр Бахтадзе.



Выяснилось, что встреча, засекреченная для медиа средств, была тайной также и для большей части "Грузинской мечты". Они сегодня узнали об этом из "Курьера". В "Винотел" весте с председателем партии были лишь члены парламентской команды по внешним делам Ираклий Кобахидзе, Арчил Талаквадзе, Тамар Чугошвили, Софья Кацарава, и Тамар Хулордава.



Какое объяснение получили дипломаты от бывшего премьера, не известно. По словам Арчила Талаквадзе, они рассмотрели только внешнеполитические темы.



По информации источника "Курьера", главные вопросы иностранных послов касались неожиданной смены премьер-министра, и возвращения Бидзины Иванишвили в политику. На встрече был разговор также о политическом кризисе, созданном в стране после многотысячных акций протеста.

















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