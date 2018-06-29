Олигархат Грузии боится возвращения Саакашвили - Давид Сакварелидзе

29.06.2018 13:06 Грузинские олигархи боятся возвращения в страну Михеила Саакашвили, поэтому фабрикуют разные уголовные дела, чтобы это предотвратить. Такое мнение в комментарии InfoResist высказал экс-заместитель Генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе.



«Олигархат боится возвращения Михеила Саакашвили и лепит истерически разные уголовные дела. Так как первый приговор на помилование не прокатил, они опять уже занимаются и думают, что им состряпать, и сейчас надумали это дело якобы об избиении народного депутата, что само по себе абсолютный бред. То есть там, в Грузии, в последнее время идут очень серьезные движения оппозиционные, политические. И самому Иванишвили пришлось зайти в политику», — заявил он.



По словам Сакварелидзе, власти Грузии любыми путями пытаются как-то огородиться от возвращения Саакашвили в страну:



«По всем этим делам есть четкая позиция ЕС и всех цивилизованных стран мира. Они этого и боятся, чтобы не произошла передача Михаила. Никогда грузинская власть оппозиции Саакашвили не хотела. Это был всего лишь розыгрыш. Поэтому они не хотят, чтобы он туда возвращался, ведь это может послужить очень большим толчком для очень широкого протестного движения, которое уже реально создается».



Бывший замгенпрокурора так же отметил, что Саакашвили – это политик, который строил Грузию.



«Грузия всегда была у него в главной повестке дня. Поэтому, наверное, все-таки без него никаких не будет серьезных преобразований и сдвигов, особенно в процессе ликвидации олигархата», — считает Сакварелидзе.



При этом он заявил, что рано или поздно Саакашвили вернется, поскольку «просто сидеть в Голландии и чего-то ждать — не выход».



«Посмотрим, как все сложится. Рано или поздно это все равно произойдет. Не знаю, когда», — допускает он.



Напомним, суд Тбилиси признал бывшего президента Грузии и экс-главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили виновным по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили и приговорил его к 6-ти годам лишения свободы, а также лишил права занимать определенные должности на 2 года и 3 месяца.















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