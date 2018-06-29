Каладзе исключает политическое преследование в отношении Михаила Саакашвили

29.06.2018 13:16 Мы должны раз и навсегда положить конец злоупотреблению должностью, — об этом мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, комментируя вопрос о приговоре о лишении свободы Михеила Саакашвили на 6 лет по делу об избиении Валерия Гелашвили.



Мэр столицы категорически исключает политическое преследование в отношении Михеила Саакашвили и заявляет, что перед законом все равны.



«По все делам, по которым виновен Михеил Саакашвили, расследования обязательно должно завершится и должны вынести приговор. Мы раз и навсегда должны положить конец злоупотреблению должностью в этой стране. Закон должен быть одним для всех, должен быть верховным, и соответственно, какую бы должность не занимал, будь то президент, премьер-министр, мэр города или простой чиновник, мы все равны перед законом. Нет никакого политического преследования», — заявил Каладзе.



Что касается возвращения бывшего президента в Грузию, мэр Тбилиси отметил, что у Саакашвили не раз была возможность вернуться в Грузию, однако он избегает ответа на вопросы, которые есть у общества и прокуратуры.



«У него была возможность вернуться в Грузию, когда его вызвали на допрос. Он отказался отвечать на вопросы прокуратуры. Насколько я помню, был разговор и о допросе по Скайпу, однако он отказался. Все это говорит о том, что этот человек избегает вопросов общества и Генеральной прокуратура», — заявил Каладзе.















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