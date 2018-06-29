Бюрократические расходы не сокращаются: Оппозиция обвиняет правящую команду в обмане народа

29.06.2018 13:47 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе анонсирует большую реорганизацию в правительстве, но в правящей команде уже не говорят о сокращении бюрократических расходов.



Сегодня выяснилось, что происходит механическое объединение министерств, не сократится ни число сотрудников, ни деньги, которые тратят эти министерства.



О том, что слияние министерств преследовало целью сокращение расходов, и экономию примерно 120 миллионов лари, новый премьер заявил в день его представления на должность.



Между тем сегодня в правящей партии говорят, что потратят то же количество средств, что запланировано в текущем году, но в будущем их не увеличат.



Парламентские партии обвиняют "Грузинскую мечту" в обмане народа, и искажении идеи концепции малого правительства.



Правительство планирует сэкономить бюрократические расходы установлением верхнего предела расходов по отношению к внутреннему валовому продукту. По прогнозу Мамуки Бахтадзе, предел должен быть не выше 3,9%, в результате снижается процентный показатель на бумаге, а не реальный расход.



Эксперты считают введением общества в заблуждение осуществление концепции малого правительства без реального сокращения расходов.



По заявлению части специалистов, в установленном пределе до 4% нет ничего нового, и если действующий премьер планирует реальные изменения, он должен сократить расходы, в противном случае изменения будут фасадными.



Рассмотрение проекта о структурных изменениях, и сокращении министерств начнется на следующей неделе. С данной целью планируется осуществление около 150 поправок к закону.

















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