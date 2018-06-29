Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Бюрократические расходы не сокращаются: Оппозиция обвиняет правящую команду в обмане народа


29.06.2018   13:47
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе анонсирует большую реорганизацию в правительстве, но в правящей команде уже не говорят о сокращении бюрократических расходов.

Сегодня выяснилось, что происходит механическое объединение министерств, не сократится ни число сотрудников, ни деньги, которые тратят эти министерства.

О том, что слияние министерств преследовало целью сокращение расходов, и экономию примерно 120 миллионов лари, новый премьер заявил в день его представления на должность.

Между тем сегодня в правящей партии говорят, что потратят то же количество средств, что запланировано в текущем году, но в будущем их не увеличат.

Парламентские партии обвиняют "Грузинскую мечту" в обмане народа, и искажении идеи концепции малого правительства.

Правительство планирует сэкономить бюрократические расходы установлением верхнего предела расходов по отношению к внутреннему валовому продукту. По прогнозу Мамуки Бахтадзе, предел должен быть не выше 3,9%, в результате снижается процентный показатель на бумаге, а не реальный расход.

Эксперты считают введением общества в заблуждение осуществление концепции малого правительства без реального сокращения расходов.

По заявлению части специалистов, в установленном пределе до 4% нет ничего нового, и если действующий премьер планирует реальные изменения, он должен сократить расходы, в противном случае изменения будут фасадными.

Рассмотрение проекта о структурных изменениях, и сокращении министерств начнется на следующей неделе. С данной целью планируется осуществление около 150 поправок к закону.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинские птицеводы недовольны инициативами премьер-министра
Компания «Альфа» стала безусловным лидером на рынке автострахования в Грузии
Стали известны вероятные кандидаты в министры финансов и экономики
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Уголовное дело не прекращается, если нет официального подтверждения смерти человека - Субари
Абхазы с русскими сорвали встречу в Гали
Бахтадзе: Мы вернемся туда, где нам надлежит быть
В Гали проходит очередная встреча в рамках механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
Стали известны фигуранты «списка Татунашвили — Отхозория»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
США поддерживают Грузию законодательными актами и оборонной техникой
Кобахидзе: Инициированный в конгрессе США двухпартийный законопроект в поддержку Грузии является значительнейшим историческим документом
Бахтадзе: Наше сердечное желание обязательно исполнится, мы вернемся туда, где нам надлежит быть
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна