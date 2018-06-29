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Делегация Грузии принимает участие в глобальной конференции государств-членов ООН
29.06.2018 14:24
Делегация Грузии под руководством заместителя главы Службы государственной безопасности принимает участие в первой глобальной конференции высокого уровня руководителей контртеррористических ведомств государств-членов ООН: «Усиление международного сотрудничества в целях борьбы против растущей угроза терроризма».
По информации СГБ, наряду с представителями Службы государственной безопасности, в состав делегации входит и постоянный представитель Грузии в ООН Каха Имнадзе.
В рамках сессии «Борьба против угроз со стороны иностранных боевиков-террористов», грузинская делегация представила доклад о мероприятиях, проводимых страной с точки зрения борьбы с терроризмом.
Первая глобальная конференция высокого уровня руководителей контртеррористических ведомств государств-членов ООН проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Цель мероприятия – развитие нового многостороннего сотрудничества для укрепления усилий международного сообщества с точки зрения борьбы с терроризмом.
Конференцию 28 июня открыл Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В мероприятии принимают участи руководители контртеррористических ведомств со всего мира, а также представители разных международных организаций.
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