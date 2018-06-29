Бахтадзе: Грузия начинает новый формат отношений с ЕС

29.06.2018 14:45 Мы начинаем новый формат отношений с Евросоюзом, в рамках которого состоятся встречи под руководством премьер-министра Грузии и президента Еврокомиссии - заявил глава правительства Мамука Бахтадзе.



По его же словам, несмотря на достигнутый прогресс в отношениях Грузии с Евросоюзом важной является большая интеграция Грузии с Евросоюзом, чем предусмотрено соглашением Ассоциации.



"Исполнилось 4 года с подписания соглашения Ассоциации между Грузией и Евросоюзом, включая компонент о глубоком и всеобъемлющем свободном торговом пространстве. 27 июня 2014 года исторический для нас день, который перевел процесс политической ассоциации и экономической интеграции на качественно новый уровень. После подписания соглашения Ассоциации мы достигли немалых ощутимых успехов и результатов. Особенно следует отметить безвизовое сообщение в зоне Шенген, что является значительным благом для каждого нашего гражданина.



Несмотря на прогресс, достигнутый в отношениях Грузии с Евросоюзом, важной является более тесная интеграция Грузии с Евросоюзом, чем предусмотрено соглашением Ассоциации. Именно этой цели служит разработка дорожной карты интеграции Грузии с Евросоюзом, осуществление которой придаст еще больше динамики отношениям Грузии и Евросоюза. А также мы начинаем совершенно новый формат, который будет содействовать секторной интеграции Грузии с Евросоюзом. Это будет формат высшего уровня, в рамках которого состоятся встречи под руководством премьер-министра Грузии и президента Еврокомиссии"- заявил Мамука Бахтадзе.



Премьер отозвался также на договор, оформленный на текущей неделе, и оценил его, как важный.



"Должен коснуться очень важного договора, оформленного на текущей неделе. Это свободный торговый режим с Гонконгом, являющимся одним из экономических центров мира, и это чрезвычайно важный договор. Я убежден, что после полного задействования этого договора наши экспортеры смогут значительно улучшить свои позиции на этом весьма интересном рынке"- отметил Мамука Бахтадзе.

















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