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Грузия на 17-ом месте в списке безопасных стран мира


29.06.2018   19:27
Согласно исследованию Gallup, Грузия занимает 17-е место в списке безопасных стран. Исследование «Мировой правопорядок мира — 2018» было проведено в 142 странах мира, и его целью является определение индекса правопорядка в странах.

Согласно рейтингу Gallup, Грузия набрала 87 баллов. Столько же баллов получили Португалия и Туркменистан.

Самой безопасной страной назван Сингапур с 97 баллами. В первую десятку безопасных стран также вошли: Норвегия, Исландия, Финляндия, Узбекистан, Гонконг, Швейцария, Канада, Индонезия, Дания.

Самый низкий показатель безопасности зафиксирован в Венесуэле, что соответствует 44 баллам. В десятку самых небезопасных стран также вошли: Афганистан, Южный Судан, Габон, Либерия, Южная Африка, Мексика, Доминиканская республика, Ботсвана и Сьерра-Леоне.

Согласно исследованию Gallup, самым большим доверием населения полиция пользуется в США и Канаде, в частности, в этих странах доверяют полиции 82% респондентов.

В Восточной Европе показатель доверия к полиции составляет в среднем 71%. Менее всего полиции доверяют в Латинской Америке и странах Карибского бассейна — в среднем 42%.

В ходе исследования в общей сложности человек были опрошены 148 000 человек, что составляет порядка 1 000 человек в каждой стране. Возраст респондентов от 15 лет и старше.

Надежность опроса составляет 95%.






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