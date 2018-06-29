Мамука Бахтадзе встретился с и.о. посла США Элизабет Руд

29.06.2018 19:28

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе встретился с и.о. посла США Элизабет Руд.



По информации пресс-службы правительства, на встрече особое внимание было уделено важности стратегического партнерства между Грузией и Соединенными Штатами Америки и его углублению. Речь шла о всех основных направлениях стратегического партнерства.



Премьер-министр детально ознакомил американскую сторону с приоритетами правительства Грузии, как с точки зрения внешней политики, так и внутреннего развития страны.



Особо был отмечен тот ощутимый результат, который есть в области обороны и безопасности между двумя странами. Была выражена надежда, что экономическое сотрудничество между странами будет соответствовать уровню сотрудничества в политической сфере и сфере безопасности.



В ходе переговоров были затронуты те экономические реформы, провести которые планируют премьер-министр и новое правительство Грузии. Было сказано, что особый акцент будет сделан на реформе образования, которая должна создать прочную основу для экономического развития страны.



Американская сторона положительно оценила планы и видение премьер-министра Грузии в связи с будущим развитием страны. Было отмечено, что Грузия должна надеяться на поддержку своего стратегического партнера во всех этих направлениях.



Глава правительства поблагодарил американскую сторону за поддержку, выраженную в последних принятых резолюциях и заявлениях.



Особо был отмечен акт в поддержку Грузии – было сказано, что после того, как двухпартийный законопроект в поддержку Грузии примет форму закона, это станет твердой основой для большего углубления стратегического партнерства и перевода сотрудничества на существенно высокий уровень.



На встрече была подчеркнута непоколебимость европейского и евроатлантического курса Грузии и важность той поддержки со стороны США, которая поможет стране в достижении окончательной цели.



Еще раз была подтверждена твердая поддержка со стороны Соединенных Штатов Америки территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также европейским и евроатлантическим устремлениям страны.



Речь шла и о существующих в регионе вызовах и о том, как минимизировать существующие угрозы.



Элизабет Руд пожелала премьер-министру Грузии успехов в будущей деятельности.















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