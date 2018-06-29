|
|
Мамука Бахтадзе встретился с и.о. посла США Элизабет Руд
29.06.2018 19:28
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе встретился с и.о. посла США Элизабет Руд.
По информации пресс-службы правительства, на встрече особое внимание было уделено важности стратегического партнерства между Грузией и Соединенными Штатами Америки и его углублению. Речь шла о всех основных направлениях стратегического партнерства.
Премьер-министр детально ознакомил американскую сторону с приоритетами правительства Грузии, как с точки зрения внешней политики, так и внутреннего развития страны.
Особо был отмечен тот ощутимый результат, который есть в области обороны и безопасности между двумя странами. Была выражена надежда, что экономическое сотрудничество между странами будет соответствовать уровню сотрудничества в политической сфере и сфере безопасности.
В ходе переговоров были затронуты те экономические реформы, провести которые планируют премьер-министр и новое правительство Грузии. Было сказано, что особый акцент будет сделан на реформе образования, которая должна создать прочную основу для экономического развития страны.
Американская сторона положительно оценила планы и видение премьер-министра Грузии в связи с будущим развитием страны. Было отмечено, что Грузия должна надеяться на поддержку своего стратегического партнера во всех этих направлениях.
Глава правительства поблагодарил американскую сторону за поддержку, выраженную в последних принятых резолюциях и заявлениях.
Особо был отмечен акт в поддержку Грузии – было сказано, что после того, как двухпартийный законопроект в поддержку Грузии примет форму закона, это станет твердой основой для большего углубления стратегического партнерства и перевода сотрудничества на существенно высокий уровень.
На встрече была подчеркнута непоколебимость европейского и евроатлантического курса Грузии и важность той поддержки со стороны США, которая поможет стране в достижении окончательной цели.
Еще раз была подтверждена твердая поддержка со стороны Соединенных Штатов Америки территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также европейским и евроатлантическим устремлениям страны.
Речь шла и о существующих в регионе вызовах и о том, как минимизировать существующие угрозы.
Элизабет Руд пожелала премьер-министру Грузии успехов в будущей деятельности.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна