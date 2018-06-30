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Парламентская комиссия провела встречу с НПО и представителями Народного защитника


30.06.2018   16:00
Эти рекомендации, инициированные в комиссии, не будут единственными, - об этом заявил председатель временной парламентской следственной комиссии по делу об убийстве подростков на улице Хорава в Тбилиси Серги Капанадзе после встречи с представителями неправительственных организаций и Народного защитника.

По его информации, разговор на встрече коснулся не только конкретных рекомендаций, но и последующей работы комиссии.

«Мы говорили с представителями неправительственных организаций как о ходе работы комиссии и существующем процессе, так и о тех рекомендациях, которые инициированы мной и которые должны быть рассмотрены на комиссии. Согласно нашей повестке дня, сегодня состоится обсуждение этих рекомендаций и мы продолжаем работу в этом направлении. Эти рекомендации не единственное, что мы опубликовали… У нас также будут конкретные рекомендации по другим направлениям, а также итоговое заключение», - заявил Капанадзе.

Кроме того, председатель комиссии заявляет, что обе рекомендации с правовой точки зрения тверды и исходят из материалов дела.






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