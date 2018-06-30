Грузия в Докладе США о трефикинге людей

30.06.2018 20:35 Власти Грузии «полностью удовлетворяют минимальные стандарты по искоренению трефикинга людей», однако страна по-прежнему остается страной источником трефикинга, транзита и назначения для сексуальной эксплуатации и принудительного труда людей, говорится в ежегодном Докладе Государственного департамента США о трефикинге людей в мире, который был опубликован 28 июня.



В Докладе о трефикинге людей, который охватывает события 2017 года, в системе, состоящей из трех групп, Грузия попала в первую группу, которая хотя и не означает, что проблема трефикинга людей в стране не стоит, но указывает, что ее правительство принимает определенные меры для урегулирования этой проблемы и для удовлетворения минимальных стандартов по искоренению трефикинга людей.



Согласно докладу, женщины и девочки из Грузии, внутри страны, а также в Турции, и в некоторых случаях в КНР и ОАЭ становятся жертвами сексуального трефикингда. Как мужчины, также и женщины становятся жертвами принудительного труда в Грузии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Египте, на Кипре и в Ираке. Грузинских, цыганских и курдских детей принуждают в Грузии заниматься попрошайничеством, или участвовать в преступной деятельности.



В докладе говорится, что правительство предприняло «серьезные и твердые» усилия, в частности, обновила инструкции для правоохранительных структур, в том числе, с точки зрения идентификации и обращения с жертвами трефикинга.



Согласно документу, вновь ненадлежащим образом осуществляется идентификация детей, эксплуатация которых происходит на улицах Также не идентифицированы те грузинские и иностранные рабочие, которым приходится работать в плачевных условиях. В документе отмечается, что Инспекция труда работает с неопределенным мандатом и имеет ограниченные возможности по проверке работодателей.



Докладе также отмечает, что правительству не удалось осуществить мероприятия против трефикинга на территории оккупированной Абхазии и т.н. Южной Осетии, несмотря на то, что вынужденно перемещенные лица из оккупированных территорий «считаются особо уязвимым населением в отношении трефикинга».





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