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Аппаратом премьер-министра будет руководить Георгий Чоладзе
02.07.2018 12:32
Аппаратом премьер-министра Грузии будет руководить Георгий Чоладзе. Информацию Первому каналу подтвердили в пресс-службе администрации правительства.
Этой структуры в администрации правительства Грузии ранее не было. Она была создана после утверждения Мамуки Бахтадзе премьер-министром.
Аппарату премьера будут подчиняться службы пиара, протокола и иностранных отношений.
Во время пребывания Мамуки Бахтадзе на посту министра финансов, Георгий Чоладзе руководил аппаратом министерства.
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