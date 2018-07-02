Аппаратом премьер-министра будет руководить Георгий Чоладзе

02.07.2018 12:32 Аппаратом премьер-министра Грузии будет руководить Георгий Чоладзе. Информацию Первому каналу подтвердили в пресс-службе администрации правительства.



Этой структуры в администрации правительства Грузии ранее не было. Она была создана после утверждения Мамуки Бахтадзе премьер-министром.



Аппарату премьера будут подчиняться службы пиара, протокола и иностранных отношений.



Во время пребывания Мамуки Бахтадзе на посту министра финансов, Георгий Чоладзе руководил аппаратом министерства.

















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