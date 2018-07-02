Министр иностранных дел Эстонии требует остановить строительство газопровода «Северный поток 2»

02.07.2018 12:46 Министр иностранных дел Эстонии требует остановить строительство газопровода «Северный поток 2». Об этом Свен Миксер заявил в интервью изданию Die Welt. По его словам, данный проект направлен не на экономические, а на политические цели.



«Это рычаг, с помощью которого Россия планирует вмешиваться в европейскую политику, поэтому в интересах Европы остановить строительство этого газопровода», — заявил эстонский дипломат.



Напомним, ранее обещание остановить строительство «Северного потока 2» дал премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен. Из-за этого руководители проекта не исключили изменения маршрута газопровода.



Через «Северный поток 2» российский газ через Балтийское море должен попасть в Германию. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают Прибалтийский страны, Польша, Украина и США. В Киеве опасаются, что после задействования этого газопровода Украина потеряет транзитную функцию российского газа.















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