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В Грузии полицейским увеличили зарплаты на 100 долларов


02.07.2018   12:48
Зарплата грузинских полицейских с 1 июля увеличилась на 250 лари (более 102 долларов). Прибавку получат 13,2 тысячи сотрудников МВД. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

О повышении зарплат полицейским министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария сообщил в ходе обращения к парламенту 19 июня, перед объявлением доверия новому Кабмину.

Тогда Гахария отметил, что прибавление зарплаты на 250 лари это «не идеально», но «это то, что мы можем на сегодня». Он также пообещал, что зарплаты полицейским будут повышаться и в будущем.

До последнего времени средняя зарплата полицейского в Грузии составляла 900 лари (более 367,3 доллара).






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