Законодательный пакет о структурной реорганизации правительства рассмотрят на будущей неделе

02.07.2018 18:03 4 июля состоится внеочередное заседание парламента, на котором в первом чтении примут законодательный пакет в связи с запланированной в правительстве Грузии структурной реорганизацией.



Пакет изменений уже представлен бюро, обсудить его по просьбе правительства решено в ускоренном порядке. Завтра начнутся обсуждения в комитетах.

В составе кабинета министров остается десять министерств и один аппарат государственного министра.



Представленные законодательным пакетом структурные изменения таковы:

Министерство культуры и спорта присоединяется к Министерству образования и науки. Название нового министерства будет – Министерство образования, культуры и спорта Грузии, которое станет правопреемником этих обоих министерств.



Упраздняется Министерство по исполнению наказаний и пробации. Функции и полномочия этого ведомства (кроме функций и полномочий Гражданской и специальной пенитенциарной службы, Генеральной инспекции, местных советов и Психиатрической комиссии) передаются Минюсту. Министерство юстиции, в рамках переданных ему полномочий, будет считаться правопреемником Министерства по исполнению наказаний и пробации. При этом функции и полномочия Министерства по исполнению наказаний и пробации по части Гражданской и специальной пенитенциарной службы, Генеральной инспекции, местных советов и Психиатрической комиссии будут переданы входящей в Минюст подведомственной службе – Специальной пенитенциарной службе. Входящая в систему Минюста Специальная пенитенциарная служба будет считаться правопреемником Министерства по исполнению наказаний и пробации.



Также упраздняется Министерство по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению и создается Министерство по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда здравоохранения и социальной защиты. Более конкретно, функции и полномочия Министерства по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению (кроме направления строительных и реабилитационных работ по обеспечению беженца долгосрочным жильем, направления миграции и международной защиты, направления репатриации) и функции и полномочия Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты передаются Министерству по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда здравоохранения и социальной защиты, которое будет считаться правопреемником этих двух министерств. При этом та функция Министерства по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению, которая касается строительных и реабилитационных работ по обеспечению беженца долгосрочным жильем передается Министерству регионального развития и инфраструктуры. Направление миграции и международной защиты перейдет Министерству внутренних дел, а направление репатриации – введение аппарата государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства.



В рамках правительственной структурной реорганизации, функции Министерства экономики и устойчивого развития в направлении пространственного развития передаются Министерству регионального развития и инфраструктуры.















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