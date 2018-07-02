На пост главного прокурора Грузии представили еще 6 кандидатур

02.07.2018 19:05 Поступило еще 6 писем представления на пост главного прокурора: Георгия Шашиашвили, Нино Гогниашвили, Эдишера Путкарадзе, Шалвы Тадумашвили, Ираклия Надареишвили, и Шалвы Шавгулидзе.



Как и в случае других кандидатов, их представление было загружено на сайте прокурорского совета http://pc.gov.ge. Кто представлен в кандидаты, рекомендующие организации, и другие документы доступны для всех заинтересованных лиц.



Георгия Шашиашвили на пост главного прокурора выдвинул Университет Григола Робакидзе. Нино Гогниашвили, Эдишера Путкарадзе, и Шалву Тадумадзе – Тбилисский государственный университет. Ираклия Надареишвили ректор Открытого университета Тбилиси Нодар Папукашвили, канцлер Международного университета Кавказа Вахтанг Цивцивадзе, и основатель высшего училища "Академии образования" Мариам Месхишвили –Эпадзе. Шалву Шавгулидзе генеральный секретарь политической партии "Европейская Грузия-движение за свободу"- Георгий (Гиги) Угулава.



На сегодня на пост главного прокурора представлено 15 кандидатур. Это: Паата Шавадзе, Зураб Джорбенадзе, Гия Бердзенидзе, Нана Ревазишвили, Тамар Кереселидзе, Григол Гагнидзе, Иосиф Бачиашвили, Майя Цацанашвили, Джемал Гахокидзе, Георгий Шашиашвили, Нино Гогниашвили, Эдишер Путкрадзе, Шалва Тадумадзе, Ираклий Надареишвили, и Шалва Шавгулидзе. Еще один кандидат, действующий заместитель главного прокурора Георгий Гогадзе 22 июня снял свою кандидатуру.



Согласно закону, главным прокурором может быть избран гражданин Грузии без судимости с высшим юридическим образованием, и не менее чем пятилетним опытом работы судьей уголовных дел, прокурором, работы адвокатом по общей, или уголовной специализации по уголовным делам, или являющийся признанным специалистом уголовной области из высшего учебного заведения или организации гражданского общества, у которого есть не меньше чем 10 летний опыт работы по профессии юриста. Кандидат в главные прокуроры по своим моральным и профессиональным качествам должен пользоваться высоким авторитетом.



Согласно статье 9 прима закона Грузии "О прокуратуре", 4 июня министр юстиции -председатель прокурорского совета начала публичные консультации для выбора главного прокурора. Академические круги, специалисты области права, неправительственные организации могут представить кандидатов в прокуроры в предусмотренном законом порядке. В месячный период консультаций у любой неправительственной организации, заинтересованного представителя академических кругов, и/или специалиста области права есть право представить министру кандидатуру.



В результате консультаций министр юстиции по установленным законом критериям отберет, и представит прокурорскому совету не менее трех кандидатов в главные прокуроры, хотя бы одна треть которых должна быть другого пола. Представление о кандидатах в главные прокуроры следует обосновать.



За кандидатов в главные прокуроры, представленных министром юстиции, будут по отдельности голосовать на заседании прокурорского совета. Голосование является тайным. Утвержденным будет считаться кандидат, получивший больше голосов, но не менее двух третей полного состава прокурорского совета.



Кандидатуру главного прокурора, утвержденного прокурорским советом, министр юстиции немедленно представит правительству Грузии для получения согласия. Правительство Грузии в двухнедельный срок даст согласие, или откажет кандидатуре главного прокурора. Если правительство Грузии даст согласие кандидату главного прокурора, представленного министром юстиции, данная кандидатура немедленно будет представлена парламенту Грузии. Парламент Грузии избирает главного прокурора тайным голосованием большинством полного состава.



Прокурорский совет второй раз выбирает кандидата в главные прокуроры. Впервые выборы состоялись в 2015 году. Министр юстиции проводила месячные консультации с гражданским обществом, неправительственными организациями, экспертами, и академическими кругами для выбора кандидатур, которых следовало представить прокурорскому совету.

















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