Министры иностранных дел Грузии и Германии обсудили вопросы интеграции в ЕС и НАТО

02.07.2018 19:41 Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, который находится с первым рабочим визитом в Германии 2-5 июля в своем новом статусе, сегодня встретился со своим немецким коллегой Хайко Маасом, с которым наряду с другими вопросами обсудил также европейские и евроатлантические устремления Грузии.



По заявлению МИД Грузии, Хайко Маас приветствовал вклад страны в Миссию НАТО в Афганистане и отметил, что присутствие Грузии на следующем саммите НАТО, который состоится в Брюсселе 11-12 июля, еще раз подтверждает, что Грузия является одним из ближайших партнеров альянса.



По информации МИД Грузии, министр иностранных дел Германии отметил, что его страна будет поддерживать Грузию в вопросах безопасности и что ее территориальная целостность не является «предметом торговли» для Германии. Маас приветствовал безвизовый режим Грузии с ЕС и отметил, что Грузия является региональным лидером в плане реформ.



Давид Залкалиани поблагодарил своего германского коллегу за поддержку страны и выразил надежду, что Грузия станет членом НАТО, как об этом заявлено в Декларации Бухарестского саммита. Он подчеркнул, что население Грузии получило огромную пользу от безвизового режима и что будут приняты соответствующие меры для предотвращения нарушений правил поездок в Европу.



Говоря о новой мирной инициативе правительства Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани подчеркнул роль ЕС в качестве сопредседателя Женевских международных дискуссий.



Во время своего визита в Берлин министр иностранных дел Грузии также встретится с советником Федерального канцлера Германии по внешней политике и безопасности Яном Хекером, а также координатором федерального правительства по вопросам общественного сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства Дирком Визе.



Он также встретится с немецкими законодателями, в том числе, с председателем Комитета обороны Бундестага Вольфганом Хельмихом и председателем Комитета по международным отношениям Норбертом Рётгеном.



В рамках визита Залкалиани вместе с государственным министром Германии Михаилом Ротом примет участие в мероприятии, посвященном 100-летию основания Первой Демократической Республики Грузии.



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