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Хайко Маас: Германия первой признала независимость Грузии и открыла посольство в Тбилиси


02.07.2018   21:11
Наше партнерство и дружба являются историей успеха, — об этом федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил на пресс-конференции до встречи с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.

По словам Хайко Мааса, текущий год является для Грузии особым.

«Вы отмечаете 100-летний юбилей независимости Грузии. Хочу сердечно поздравить вас с этим праздником. В апреле 1992 года Германия первой признала независимость Грузии, и первое посольство в Тбилиси открыла Германия. Наше партнерство и дружба являются историей успеха», — отметил Хайко Маас.

По его словам, Германия поддерживает курс сближения Грузии с Евросоюзом.

«Одним из важных этапов на этом пути был тот факт, что с весны прошлого года у всех грузин есть возможность путешествовать в страны ЕС без виз. Вы набрали темп очень важных реформ в Грузии и с этой точки зрения Грузия является ведущей страной в регионе. В этом процессе Германия будет поддерживать вас и в будущем», — добавил министр иностранных дел Германии.






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