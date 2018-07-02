Глава МИД: Амбиция Грузии - быть успешным примером европейской интеграции в регионе и за его пределами

02.07.2018 21:31 Твердая поддержка Грузии в двухсторонних и многосторонних форматах в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии является решающей и ценной, — об этом министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил до встречи с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.



По его словам, Германия занимает особое место в новейшей истории Грузии.



«Германия в течение десятилетий вносит вклад в государственную трансформацию Грузии, что еще больше сближает нас с современной, свободной и демократической европейской семьей. Твердая поддержка Грузии в двухсторонних и многосторонних форматах в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии является решающей и ценной. Также, в процессе европейской и евроатлантической интеграции. Это – исторический выбор грузинской нации и результат ее генетической и ментальной принадлежности к европейской цивилизации», — заявил Давид Залкалиани.



По его словам, Грузию и Германию объединяет общий интерес и стремление максимально развивать существующие сегодня отношения.



«Мы достигли такого уровня отношений, когда можем начать говорить о переходе на качественно новый этап. В этом контексте мы приветствуем недавно озвученную федеральным министром инициативу, что Европа должна сделать встречные шаги в отношении тех стран Восточного партнерства, в том числе и Грузии, которые, приведу слова министра, мыслят и чувствуют по-европейски. Эти слова являются четким и ясным признанием Грузии, как европейской страны. Мы очень ценим это и это увеличивает нашу мотивацию сделать больше для полноценной интеграции в Европу. Грузия является частью европейской семьи и это показывают уже достигнутые ощутимые результаты в процессе демократической трансформации и процессе сближения Грузии с Европой. Наша амбиция – чтобы Грузия была успешным примером европейской интеграции в регионе и за его пределами. Мы уже начали работать над новой инициативой, цель которой – большая интеграция Грузии с Евросоюзом. Мы надеемся на немецких партнеров и их активное участие», — заявил министр иностранных дел Грузии.















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